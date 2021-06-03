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Стало известно распределение гонораров в бою Джошуа — Усик

Стало известно распределение гонораров в бою Джошуа — Усик
Александр Насонов
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Стало известно, как распределятся гонорары в третьем поединке с участием действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа и бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика. Ранее сообщалось, что следующим соперником Джошуа, у которого сорвался бой с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри, может стать Усик, являющийся обязательным претендентом по линии WBO.

По словам промоутера Усика Александра Красюка, гонорар будет распределён в пропорции 80 на 20 в пользу Джошуа.

«Этот большой бой (Фьюри — Джошуа. — Прим. «Чемпионата») срывается, и мы должны драться с Джошуа. И теперь мы в обратной позиции, когда 80 на 20, но уже не в нашу пользу», — рассказал Красюк в интервью YouTube-каналу «Андрей Буренок о бизнесе».

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