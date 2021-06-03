Хабиб посетил ресторан знаменитого турецкого шеф-повара

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в очередной раз посетил ресторан известного шеф-повара Бурака Оздемира. Видео с визитом Нурмагомедова было опубликовано в «инстаграме» Оздемира.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Бурака Оздемира.

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.



26-летний Бурак Оздемир является владельцем нескольких элитных ресторанов в Стамбуле. В декабре 2020 года он открыл заведение в Дубае. Судя по всему, именно там Хабиб и Оздемир и встретились. Шеф-повар пользуется огромной популярностью в Интернете. Количество его подписчиков в Сети приближается к 20 млн.