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Дариуш: Оливейра должен мне бой

Дариуш: Оливейра должен мне бой
Александр Кожевников
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Боец UFC Бенеил Дариуш вызвал на поединок чемпиона организации в лёгком весе Чарльза Оливейру.

«Чарльз должен мне поединок. Я согласился с ним драться на коротком уведомлении после боя с Хольцманом. Шон Шелби позвонил мне на следующий день после боя и спросил, готов ли я встретиться с Оливейрой через пять недель, и я ответил согласием.

В итоге Чарльз отказался от этого поединка, сославшись на проблемы в семье. Я бросил вызов Тони Фергюсону, получив бой, а затем и поединок за титул. Не виню его за это. Он действовал в собственных интересах, получил свой титульный шанс и завоевал пояс. Но теперь он обязан вернуть долг тому человеку, с которым должен был драться, — мне», — приводит слова Дариуша MMAFighting.

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