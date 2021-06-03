Экс-тренер Кличко: Усик схлестнулся с Ломаченко и резко поменялся. Непорядочно поступает

Сергей Городничёв, бывший тренер экс-чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Владимира Кличко, заявил, что бывший абсолютный чемпион в полутяжёлом весе Александр Усик сильно изменился после того, как стал дружить с экс-чемпионом в трёх дивизионах Василием Ломаченко.

«Я давно знаком с Усиком. Я и лапы ему держал, и был в сборной. Просто когда Усик схлестнулся с Васей, он резко поменялся. Он стал другим моментально. Это большую роль сыграло.

Я воспринимаю этих людей не как чемпионов, боксёров, а как людей, друзей, знакомых, партнёров, коллег. А то, что он там крутой боксёр… Ну и что?

Мне важно, какой человек. А он (Усик. — Прим. «Чемпионата») непорядочно поступает с людьми», — рассказал Городничёв в интервью YouTube-каналу «Боксёрская правда».