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Менеджер Усика: ждём решения короля Джошуа, достаточно ли у него смелости

Менеджер Усика: ждём решения короля Джошуа, достаточно ли у него смелости
Александр Кожевников
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Промоутер бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика Александр Красюк сообщил, что в ближайшее время чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа должен дать ответ по поводу боя с украинским спортсменом.

«Мы ждём решения короля Джошуа. Достаточно ли у него смелости, чтобы быть свергнутым с трона. Не знаю, что он думает по этому поводу и что будет делать. Ждём его решения», — приводит слова Александра Красюка Sky Sports.

Напомним, не так давно в супертяжёлом весе сорвался объединительный поединок Энтони Джошуа с Тайсоном Фьюри. В результате главным кандидатом на поединок с Джошуа стал Александр Усик, который является официальным претендентом на титул по версии WBO.

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