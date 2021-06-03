Менеджер Усика: ждём решения короля Джошуа, достаточно ли у него смелости

Промоутер бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика Александр Красюк сообщил, что в ближайшее время чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа должен дать ответ по поводу боя с украинским спортсменом.



«Мы ждём решения короля Джошуа. Достаточно ли у него смелости, чтобы быть свергнутым с трона. Не знаю, что он думает по этому поводу и что будет делать. Ждём его решения», — приводит слова Александра Красюка Sky Sports.



Напомним, не так давно в супертяжёлом весе сорвался объединительный поединок Энтони Джошуа с Тайсоном Фьюри. В результате главным кандидатом на поединок с Джошуа стал Александр Усик, который является официальным претендентом на титул по версии WBO.