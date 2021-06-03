Хабиб Нурмагомедов назвал лучший комментарий за всю историю его «инстаграма»

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высоко оценил комментарий легендарного бразильского футболиста Роналдо, оставленный под постом с игрой бойца в футбол. Ранее Нурмагомедов выложил видео, в котором показано, как он обвёл соперника и забил гол, а Роналдо отреагировал, поставив несколько эмодзи с изображением аплодисментов.

Новость по теме Нурмагомедов показал видео, как он обвёл соперника и забил. Роналдо и Савин отреагировали

«Этот парень — легенда. Лучший комментарий за всю историю моего «инстаграма», — написал Нурмагомедов в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/stories/khabib_nurmagomedov/2587852412583854088/?hl=ru

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.