Источник: Усман в следующем поединке встретится с Ковингтоном

Президент UFC Дана Уайт планирует организовать поединок между чемпионом организации в полусреднем весе Камару Усманом и Колби Ковингтоном. Об этом сообщил журналист Yahoo Sports Кевин Айола.
«Уайт сказал мне сегодня, что Ковингтон станет следующим претендентом на титул в полусреднем весе», — написал журналист в своём «твиттере».
Первый поединок соперников состоялся в 2019 году. Тогда Усман нокаутировал Ковингтона в пятом раунде, сломав сопернику челюсть.
Ранее Усман недонократно заявлял, что он не хочет в следующем поединке биться с бывшим временным чемпионом лиги в этом дивизионе Колби Ковингтоном. По словам менеджера Усмана Али Абдель-Азиза, его клиент желал получить поединок с Майклом Кьезой, который на данный момент занимает седьмое место в рейтинге.
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