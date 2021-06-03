Источник: Усман в следующем поединке встретится с Ковингтоном

Президент UFC Дана Уайт планирует организовать поединок между чемпионом организации в полусреднем весе Камару Усманом и Колби Ковингтоном. Об этом сообщил журналист Yahoo Sports Кевин Айола.



«Уайт сказал мне сегодня, что Ковингтон станет следующим претендентом на титул в полусреднем весе», — написал журналист в своём «твиттере».



Первый поединок соперников состоялся в 2019 году. Тогда Усман нокаутировал Ковингтона в пятом раунде, сломав сопернику челюсть.



Ранее Усман недонократно заявлял, что он не хочет в следующем поединке биться с бывшим временным чемпионом лиги в этом дивизионе Колби Ковингтоном. По словам менеджера Усмана Али Абдель-Азиза, его клиент желал получить поединок с Майклом Кьезой, который на данный момент занимает седьмое место в рейтинге.