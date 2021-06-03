Штырков: я не уважаю Минеева за то, что он сказал

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков заявил, что не уважает другого бойца MMA Владимира Минеева, который ранее не раз нелестно отзывался о нём.
«Да, у меня есть к нему личная неприязнь из-за его высказываний в мой адрес и некоторых вещей, которые он делает на публике, но выливать негатив и ввязываться во вражду не собираюсь. Бывает такое, что взрослые люди друг другу не симпатизируют, а плохого ничего не делают. Это нормально, мы взрослые люди, каждый идёт к своей цели. Никакого негатива или тем более ненависти.
Просто я его не уважаю за то, что он сказал. Не говорю, что он плохой спортсмен, не выражаюсь о нём негативно. Он вообще может быть замечательным человеком для своих друзей или ещё кого-то. Моя конкретная предъява к нему личная: он говорит непотребные вещи, которые произносить нельзя», — рассказал Штырков в интервью YouTube-каналу «Sport24: культура бития».
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