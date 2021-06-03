Рикки Хаттон поделился мнением о бое Пакьяо — Спенс

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Рикки Хаттон прокомментировал новость, что экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо сразится с чемпионом мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF Эрролом Спенсом. По словам Хаттона, Пакьяо способен победить Спенса, несмотря на возраст: Мэнни 42 года, Эрролу — 31.

«Можно было бы подумать, что Мэнни Пакьяо потихоньку сдаёт в смысле рефлексов. Но бывают же разные случаи. К примеру, Бернард Хопкинс стал чемпионом мира в 48 лет!» — приводит слова Хаттона Boxing News and Views.

Для Пакьяо это будет первый поединок с июля 2019 года. Тогда он по очкам победил Кита Турмана, отобрав у него пояс по версии WBA Super в полусреднем весе. Впоследствии Мэнни был лишён этой регалии за длительный простой. Что касается Спенса, то американец последний раз бился в декабре 2020 года, когда единогласным решением судей справился с экс-чемпионом мира Дэнни Гарсией.