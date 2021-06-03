Магомед Анкалаев проведёт следующий бой в UFC в августе

Российский боец UFC Магомед Анкалаев проведёт следующий поединок в организации в августе 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на слова менеджера спортсмена Ризвана Магомедова. По его словам, соперником Анкалаева станет топовый боец рейтинга организации.



Свой предыдущий поединок спортсмен провел в конце февраля, победив украинца Никиту Крылова.



«Анкалаев проведет следующий бой в августе против топового соперника», — сообщил Магомедов.



Для 28-летнего Анкалаева победа над Крыловым стала шестой в UFC подряд. На его счету лишь одно поражение, которое случилось в дебютном бою в престижном промоушене. Всего за карьеру в ММА он одержал 15 побед и потерпел одно поражение.



Анкалаев занимает седьмое место в рейтинге полутяжёлого веса UFC.