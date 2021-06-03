Энтони Джошуа показал часы за $ 167 тыс. Фото

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версиям WBA, IBF, WBO и IBO британец Энтони Джошуа показал в «сториз» своего «инстаграма» свои новые часы от известного бренда. По информации GQ, такие часы стоят 118 тыс. фунтов стерлингов, или примерно $ 167 тыс.

Фото: https://www.instagram.com/stories/anthonyjoshua/2587240504102127808/?hl=ru

Напомним, следующим соперником Джошуа должен был стать обладатель пояса WBC в тяжёлом весе Тайсон Фьюри, однако бой с ним сорвался, поскольку Фьюри проведёт третий поединок с экс-чемпионом мира Деонтеем Уайлдером. Вероятно, следующим соперником британского боксёра станет украинец Александр Усик, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе.

На счету 31-летнего Джошуа 25 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 24 победы (в том числе 22 нокаутом) и потерпел одно поражение.