Тедди Атлас: бой с Полом может быть опасным для Мейвезера

Известный тренер по боксу Тедди Атлас поделился ожиданиями от поединка бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и видеоблогера Логана Пола.
«Ему, должно быть, заплатили 100 миллионов долларов. Это всё ради денег. Но думаю, что каждый, кто выходит на ринг и рискует так, как Флойд, заслуживает получить всё, что может.
Бой с Полом может быть опасным для Флойда. Я не говорю, что Пол боец или что у него есть боксёрский опыт. Конечно, его нет. Но когда-нибудь Флойд перестанет быть Флойдом. Считаю, что люди забывают об этом. Ему 44 года, и он не дрался уже четыре года. Однажды он выйдет на ринг с кем-нибудь и уже не будет Флойдом.
Знаю, что он весит меньше Пола. Он выходит на ринг с парнем, который на 13,6 кг тяжелее и серьёзно относится к этому виду спорта. Братья Пол уже достаточно уважают спорт, чтобы учиться. Я отдаю ему должное за это», — приводит слова Атласа Boxingnews24.
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