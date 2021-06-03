Тедди Атлас: бой с Полом может быть опасным для Мейвезера

Известный тренер по боксу Тедди Атлас поделился ожиданиями от поединка бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и видеоблогера Логана Пола.

«Ему, должно быть, заплатили 100 миллионов долларов. Это всё ради денег. Но думаю, что каждый, кто выходит на ринг и рискует так, как Флойд, заслуживает получить всё, что может.



Бой с Полом может быть опасным для Флойда. Я не говорю, что Пол боец или что у него есть боксёрский опыт. Конечно, его нет. Но когда-нибудь Флойд перестанет быть Флойдом. Считаю, что люди забывают об этом. Ему 44 года, и он не дрался уже четыре года. Однажды он выйдет на ринг с кем-нибудь и уже не будет Флойдом.



Знаю, что он весит меньше Пола. Он выходит на ринг с парнем, который на 13,6 кг тяжелее и серьёзно относится к этому виду спорта. Братья Пол уже достаточно уважают спорт, чтобы учиться. Я отдаю ему должное за это», — приводит слова Атласа Boxingnews24.