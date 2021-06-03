Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тедди Атлас: бой с Полом может быть опасным для Мейвезера

Тедди Атлас: бой с Полом может быть опасным для Мейвезера
Арина Ершова
Комментарии

Известный тренер по боксу Тедди Атлас поделился ожиданиями от поединка бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и видеоблогера Логана Пола.

«Ему, должно быть, заплатили 100 миллионов долларов. Это всё ради денег. Но думаю, что каждый, кто выходит на ринг и рискует так, как Флойд, заслуживает получить всё, что может.

Бой с Полом может быть опасным для Флойда. Я не говорю, что Пол боец или что у него есть боксёрский опыт. Конечно, его нет. Но когда-нибудь Флойд перестанет быть Флойдом. Считаю, что люди забывают об этом. Ему 44 года, и он не дрался уже четыре года. Однажды он выйдет на ринг с кем-нибудь и уже не будет Флойдом.

Знаю, что он весит меньше Пола. Он выходит на ринг с парнем, который на 13,6 кг тяжелее и серьёзно относится к этому виду спорта. Братья Пол уже достаточно уважают спорт, чтобы учиться. Я отдаю ему должное за это», — приводит слова Атласа Boxingnews24.

Новость по теме
Логан Пол дал прогноз на бой с Флойдом Мейвезером
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021