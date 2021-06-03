Глава Федерации ММА Украины оказался гражданином России. Сканы его документов слили в Сеть

Глава Федерации ММА Украины Олег Рожкевич оказался гражданином России, сообщает тернопольское издание «Без табу». В распоряжении портала оказались копии некоторых документов Рожкевича, из которых становится ясно, что он является обладателем паспорта гражданина РФ, полученным в Уфе.

Кроме того, в украинских СМИ подчёркивают, что спортсмены Федерации смешанных единоборств не так давно принимали участие в «пророссийских митингах» в Харькове, а также являются сторонниками оппозиционной партии ОПЗЖ, что также связывают с влиянием Рожкевича. Функционеру также приписывают ведение фармацевтического бизнеса с Российской Федерации.

В издании озаботились соответствующими вопросами и выразили надежду, что на информацию обратят внимание в Министерстве молодёжи и спорта Украины.