Глава Федерации ММА Украины оказался гражданином России. Сканы его документов слили в Сеть

Глава Федерации ММА Украины Олег Рожкевич оказался гражданином России, сообщает тернопольское издание «Без табу». В распоряжении портала оказались копии некоторых документов Рожкевича, из которых становится ясно, что он является обладателем паспорта гражданина РФ, полученным в Уфе.
Кроме того, в украинских СМИ подчёркивают, что спортсмены Федерации смешанных единоборств не так давно принимали участие в «пророссийских митингах» в Харькове, а также являются сторонниками оппозиционной партии ОПЗЖ, что также связывают с влиянием Рожкевича. Функционеру также приписывают ведение фармацевтического бизнеса с Российской Федерации.
В издании озаботились соответствующими вопросами и выразили надежду, что на информацию обратят внимание в Министерстве молодёжи и спорта Украины.
- 3 июня 2021
-
22:16
-
21:18
-
20:28
-
19:37
-
18:29
-
17:23
-
17:21
-
16:23
-
16:09
-
15:56
-
15:55
-
15:26
-
14:58
-
14:36
-
14:21
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:02
-
13:00
-
12:13
-
12:04
-
11:39
-
11:10
-
10:52
-
10:00
-
09:50
-
09:46
-
09:00
-
08:40
-
08:00
-
01:00
- 2 июня 2021
-
23:59
-
23:50
-
22:50