Мейвезер и Логан Пол провели напряжённую дуэль взглядов

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер и известный в США YouTube-блогер Логан Пол провели крайне напряжённую дуэль взглядов незадолго до их поединка. Боксёры приблизились друг к другу вплотную и очень долго смотрели в глаза. Когда Пол решил сделать шаг назад, давая понять, что готов завершать церемонию, Флойд пошёл на него, тем самым продолжив дуэль взгляд. По истечение ещё 30 секунд Пол снова отвернулся, после чего боксёры развернулись к прессе лицом.

Соответствующее видео доступно на странице Showtime Boxing в «Твиттере».

Напомним, схватка Флойда Мейвезера с Логаном Полом состоится 6 июня и будет носить статус выставочной. Флойд последний раз появлялся на ринге 31 декабря 2018 года, когда досрочно победил японского боксёра Теншина Нацукаву. Тот бой также был выставочным.