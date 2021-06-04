Немков отреагировал на возможный арест Энтони Джонсона

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков отреагировал на возможный арест своего соперника по полуфиналу Гран-при Bellator Энтони Джонсона, который 8 июня предстанет перед судом за дело о мошенничестве. Россиянин убеждён, что для Джонсона всё закончится благополучно и нового соперника на полуфинал искать не придётся.
«Думаю, вряд ли Джонсона поменяют, всё уладят, там небольшая сумма. Не знаю, как по законам, но, исходя из того, что там штраф в $500, думаю, как-нибудь этот вопрос решат, всё будет нормально, и бой наш состоится.
Это же не просто какой-то непонятный турнир, не просто бой, а поединок в рамках Гран-при Bellator. Люди ждут именно это противостояние — Немкова с Джонсоном. Болельщикам неинтересно будет смотреть, если мне выведут кого-то другого на замену" — приводит слова Немкова издание «Известия».
- 4 июня 2021
-
00:54
- 3 июня 2021
-
23:34
-
22:16
-
21:18
-
20:28
-
19:37
-
18:29
-
17:23
-
17:21
-
16:23
-
16:09
-
15:56
-
15:55
-
15:26
-
14:58
-
14:36
-
14:21
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:02
-
13:00
-
12:13
-
12:04
-
11:39
-
11:10
-
10:52
-
10:00
-
09:50
-
09:46
-
09:00
-
08:40
-
08:00
-
01:00
- 2 июня 2021
-
23:59