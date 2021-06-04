Немков отреагировал на возможный арест Энтони Джонсона

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков отреагировал на возможный арест своего соперника по полуфиналу Гран-при Bellator Энтони Джонсона, который 8 июня предстанет перед судом за дело о мошенничестве. Россиянин убеждён, что для Джонсона всё закончится благополучно и нового соперника на полуфинал искать не придётся.

«Думаю, вряд ли Джонсона поменяют, всё уладят, там небольшая сумма. Не знаю, как по законам, но, исходя из того, что там штраф в $500, думаю, как-нибудь этот вопрос решат, всё будет нормально, и бой наш состоится.

Это же не просто какой-то непонятный турнир, не просто бой, а поединок в рамках Гран-при Bellator. Люди ждут именно это противостояние — Немкова с Джонсоном. Болельщикам неинтересно будет смотреть, если мне выведут кого-то другого на замену" — приводит слова Немкова издание «Известия».