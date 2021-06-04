Стали известны подробности инцидента с боксёром, который якобы избил девушку в Москве

Стали известны подробности инцидента с участием непобеждённого российского боксёра Арутюна Аветисяна, информирует ТАСС. Ранее сообщалось, что Аветисян избил девушку в Москве.

В команде спортсмена заявили, что боксёр не бил девушку, а только оттолкнул в ходе словесного конфликта.

«Девушка провоцировала и оскорбляла Арутюна, он никого не бил. В ответ он просто её оттолкнул», — заявил источник.

Ранее сообщалось, что Аветисян случайно встретил знакомую в магазине. В процессе общения девушка оскорбила спортсмена, назвав его больным, из-за чего он, со слов пострадавшей, начал её душить, а после достал нож и угрожал расправой. Также, как утверждает девушка по имени Алжанат, спортсмен несколько раз ударил её по лицу. Сотрудники полиции приступили к проверке инцидента.

На счету Арутюна Аветисяна 13 побед (в том числе восемь нокаутом) в 13 поединках на профессиональном ринге. Последний бой он провёл в мае 2019 года, победив аргентинца Сесара Эрнана Рейносо.