Вячеслав Дацик похудел на 48 кг. Фото

Скандально известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик, который пребывал в местах лишения свободы, заявил, что похудел на 48 кг. Об этом он сообщил в «Инстаграме», опубликовав соответствующие фотографии.

«Нет ничего невозможного. Ни для меня, ни для тебя, вообще ни для кого. Трудно многое, да что там, почти всё в жизни трудно. Но «невозможно» — это бессмысленное слово. Опасная, ложная идея. Минус 48 кг. И это не предел», — написал Дацик.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Вячеслава Дацика.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«За успехом мужчины стоит женщина».

«Ну правильно. Потому что жена у тебя путёвая. И ребёнок родится. Ты молодец!»

«Форма — бомба! Очень крутой результат».