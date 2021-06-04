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Вячеслав Дацик похудел на 48 кг. Фото

Вячеслав Дацик похудел на 48 кг. Фото
Александр Насонов
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Скандально известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик, который пребывал в местах лишения свободы, заявил, что похудел на 48 кг. Об этом он сообщил в «Инстаграме», опубликовав соответствующие фотографии.

«Нет ничего невозможного. Ни для меня, ни для тебя, вообще ни для кого. Трудно многое, да что там, почти всё в жизни трудно. Но «невозможно» — это бессмысленное слово. Опасная, ложная идея. Минус 48 кг. И это не предел», — написал Дацик.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Вячеслава Дацика.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«За успехом мужчины стоит женщина».
«Ну правильно. Потому что жена у тебя путёвая. И ребёнок родится. Ты молодец!»
«Форма — бомба! Очень крутой результат».

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