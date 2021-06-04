Флойд Мейвезер объявил о готовности провести реванш с Конором Макгрегором

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер заявил, что готов провести матч-реванш с бывшим чемпионом UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором. Мейвезера спросили, согласился бы он на реванш с Макгрегором.
«Разумеется. Он лёгкий соперник», — приводит слова Флойда издание BJPenn.com.
В ночь с 6 на 7 июня мск Флойд Мейвезер проведёт выставочный бой с боксёром и блогером Логаном Полом. Поединок будет неофициальным, так что судей за пределами ринга не будет. Таким образом, в этом поединке будет возможна победа только нокаутом.
44-летний Мейвезер начал боксёрскую карьеру в 1996 году. В последнем бою в августе 2017 года он победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, нокаутировав его в 10-м раунде.
26-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года, проиграв блогеру KSI раздельным решением судей. На канал Пола в YouTube подписано более 23 млн пользователей.
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