Менеджер Вудли сообщил, что Тайрон получит «миллионы долларов» за бой с Джейком Полом

Малки Кава, менеджер бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли, сообщил, что за бой с блогером Джейком Полом его клиент получит свой самый большой гонорар в карьере.
«Это самый большой гонорар Тайрона, и речь идёт о миллионах долларов. Учитывая то, как структурирована эта сделка, мы можем получить восьмизначную сумму», — приводит слова Кавы MMA Junkie.
На счету Джейка Пола три победы в трёх боях на профессиональном ринге. В последнем поединке, состоявшемся в апреле 2021 года, он нокаутировал бывшего бойца смешанных единоборств Бена Аскрена.
Последний бой Тайрон Вудли провёл на турнире UFC 260. Американский спортсмен проиграл Висенте Луке, поединок был завершён уже в первом раунде. Для Тайрона это поражение стало четвёртым подряд. Ранее он проиграл Колби Ковингтону, Гилберту Бёрнсу и Камару Усману. В конце апреля 2021 года боец был уволен из организации.
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