Бывший тренер Кличко объяснил, почему Ломаченко проиграл Лопесу

Сергей Городничёв, бывший тренер экс-чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Владимира Кличко, рассказал, почему, по его мнению, бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко уступил в поединке с Теофимо Лопесом. В октябре 2020 года Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей.
По словам Городничёва, всё дело в том, что Ломаченко вышел на бой с травмой плеча.
«Если бы не плечо, Ломаченко выиграл бы у Лопеса. Смотрите, Вася на таком уровне, что оценка, недооценка, я так понимаю, — это для него уже 158-й вопрос. Он выходит делать свою работу. Он в этом красавчик.
Он знает, он матрица. Но то, что у него плечо… Всё, он из-за этого проиграл. Это моё мнение. Пускай рассказывают, что хотят. И карьеру он… Сейчас проиграет и завяжет с боксом», — сказал Городничёв в интервью YouTube-каналу «Боксёрская правда».
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