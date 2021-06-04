Хукер назвал причину срыва боя с Махачевым

Новозеландский боец смешанных единоборств Дэн Хукер, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, рассказал, почему сорвался его поединок с россиянином Исламом Махачевым. Ранее Махачев заявил, что просил боя с Хукером, но тот не захотел драться.

«Единственная причина, почему этот бой так и не устроили, состоит в том, что Ислам не был готов сражаться в июне. Это единственная причина, насколько я знаю.

Что касается разговоров о том, что я, дескать, отказался драться с ним, — официально мне никто не предлагал этот бой, этого имени не было у меня на столе. Смешно такое слышать», — рассказал Хукер в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

На счету Махачева 19 побед и одно поражение в MMA, у Хукера 20 побед и 10 поражений.