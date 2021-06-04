Рой Джонс дал прогноз на бой Флойд Мейвезер — Логан Пол

Бывший чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях Рой Джонс рассказал об ожиданиях от поединка экс-чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера с боксёром и видеоблогером Логаном Полом, который пройдёт в Майами (штат Флорида, США) в ночь с 6 на 7 июня мск. По мнению Джонса, Мейвезер без проблем победит Пола.

«Речь идёт о лучшем боксёре в истории в плане защиты. Зацепить его будет очень трудно. Поэтому я не даю мальчику (Полу. — Прим. «Чемпионата») ни единого шанса.

Послушайте, это же Флойд Мейвезер. Вы серьёзно? Если бы Пол был размером с Майка Тайсона, тогда другое дело. Но это не так», — приводит слова Джонса TMZ.

Поединок Мейвезер — Пол пройдёт неофициально, так что судей за пределами ринга не будет. Таким образом, в этом поединке победа станет возможна только нокаутом.

44-летний Мейвезер начал боксёрскую карьеру в 1996 году. В последнем бою в августе 2017 года он победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, нокаутировав его в 10-м раунде.

26-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года, проиграв блогеру KSI раздельным решением судей. На канал Пола в YouTube подписано более 23 млн пользователей.