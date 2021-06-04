Поединок Рахимова за титул чемпиона мира по версии IBF пройдёт в новые сроки

Бой боксера Академии единоборств РМК Шавката Рахимова за титул чемпиона мира IBF с японским претендентом Кеничи Огавой состоится 20 августа в Дубае (ОАЭ). Изначально поединок должен был состояться 17 июля.

Для Рахимова это уже вторая попытка зайти на вершину — первый бой за пояс против Джозефа Диаса закончился ничьей. Ещё за день до поединка Диаса лишили титула чемпиона за сильный перевес лимита второго полулёгкого веса, но статус боя остался прежним.

Как и к первому бою, Шавкат будет готовиться к чемпионскому поединку под руководством легендарного Фредди Роуча в его зале в США.

В рейтинге IBF на сегодняшний день Рахимов занимает первую строчку, Огава — третью, однако стоит учитывать, что вторая строчка свободна.