Мейвезер и Пол потребовали изменить одно правило, чтобы повысить вероятность нокаута

Флойд Мейвезер и Логан Пол, которые в ночь с 6 на 7 июня мск проведут боксёрский поединок, потребовали, чтобы им разрешили использовать 10-унциевые, а не 12-унциевые перчатки, чтобы повысить вероятность нокаута, сообщает Talk Sport. Организаторы согласились удовлетворить их требования. Чем меньше вес перчаток, тем выше вероятность нокаута, так как удары получаются жёстче и болезненнее.

Поединок Мейвезер — Пол будет неофициальным, так что судей за пределами ринга не будет. Таким образом, в этом поединке победа станет возможна только нокаутом.

44-летний Мейвезер начал боксёрскую карьеру в 1996 году. В последнем бою в августе 2017 года он победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, нокаутировав его в 10-м раунде.

26-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года, проиграв блогеру KSI раздельным решением судей. На канал Пола в YouTube подписано более 23 млн пользователей.