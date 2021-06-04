Логан Пол: Хасбик — величайший боец современности. Хочу, чтобы он тренировался со мной

Видеоблогер и боксёр Логан Пол поделился мнением о 18-летнем блогере Хасбулле Магомедове, известном под прозвищем Хасбик.

«Знаю, что пока направляю своего внутреннего Хасбуллу, величайшего бойца современности, я добьюсь чего угодно. Самый свирепый воин, которого когда-либо видел мир. Мы любим Хасбуллу. Я хочу, чтобы он тренировался со мной. Дайте мне Хасбуллу!» — сказал Пол во время общения с журналистами.

В ближайшее время Хасбик проведёт бой с 17-летним певцом Абдурозиком. Рост соперников не превышает одного метра, весят они не более 20 кг.

26-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года, проиграв блогеру KSI раздельным решением судей. На канал Пола в YouTube подписано более 23 млн пользователей. В ночь с 6 на 7 июня мск он проведёт бой с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером.