Мейвезер рассказал, за кого будет болеть в бою Пакьяо — Спенс

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер прокомментировал новость, что экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо сразится с чемпионом мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF Эрролом Спенсом. По словам Мейвезера, который в 2015 году победил Пакьяо, он будет болеть за Спенса.

«Я желаю им всего наилучшего. Им обоим.

Конечно, я поддержу Эррола Спенса. Я всегда поддерживаю своих парней, поэтому хочу увидеть его победу. Я даже позвоню ему и кое-что посоветую. Но не скажу что, поскольку тогда мою стратегию раскроют», — приводит слова Мейвезера Boxing News and Views.

Для Пакьяо это будет первый поединок с июля 2019 года. Тогда он по очкам победил Кита Турмана, отобрав у него пояс по версии WBA Super в полусреднем весе. Впоследствии Мэнни был лишён этой регалии за длительный простой. Что касается Спенса, то американец последний раз бился в декабре 2020 года, когда единогласным решением судей справился с экс-чемпионом мира Дэнни Гарсией.