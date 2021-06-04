Мейвезер рассказал, за кого будет болеть в бою Пакьяо — Спенс

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер прокомментировал новость, что экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо сразится с чемпионом мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF Эрролом Спенсом. По словам Мейвезера, который в 2015 году победил Пакьяо, он будет болеть за Спенса.
«Я желаю им всего наилучшего. Им обоим.
Конечно, я поддержу Эррола Спенса. Я всегда поддерживаю своих парней, поэтому хочу увидеть его победу. Я даже позвоню ему и кое-что посоветую. Но не скажу что, поскольку тогда мою стратегию раскроют», — приводит слова Мейвезера Boxing News and Views.
Для Пакьяо это будет первый поединок с июля 2019 года. Тогда он по очкам победил Кита Турмана, отобрав у него пояс по версии WBA Super в полусреднем весе. Впоследствии Мэнни был лишён этой регалии за длительный простой. Что касается Спенса, то американец последний раз бился в декабре 2020 года, когда единогласным решением судей справился с экс-чемпионом мира Дэнни Гарсией.
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