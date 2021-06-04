Макгрегор высмеял Мейвезера. Флойд рекламирует окна

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высмеял своего бывшего соперника по боксёрскому рингу Флойда Мейвезера. Американец принял участие в рекламе окон, которые в Великобритании продают за £ 300.

«Выгодная сделка, ребята. Обязательно попробуйте», — написал Макгрегор, разместив видео со снятой рекламой.

Соответствующий пост доступен на странице Макгрегора в «Инстаграме».

Напомним, в прошлом Мейвезер и Макгрегор провели поединок на профессиональном ринге. Флойд одержал досрочную победу в десятом раунде. Бойцам тогда удалось заработать крупные гонорары. Мейвезер себя позиционирует как самый успешный боксёр в истории с точки зрения маркетинга и продвижения. По словам Флойда, за годы карьеры он заработал более $ 1 млрд.