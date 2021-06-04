Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Макгрегор высмеял Мейвезера. Флойд рекламирует окна

Макгрегор высмеял Мейвезера. Флойд рекламирует окна
Микаил Гусейнов
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высмеял своего бывшего соперника по боксёрскому рингу Флойда Мейвезера. Американец принял участие в рекламе окон, которые в Великобритании продают за £ 300.

«Выгодная сделка, ребята. Обязательно попробуйте», — написал Макгрегор, разместив видео со снятой рекламой.

Соответствующий пост доступен на странице Макгрегора в «Инстаграме».

Напомним, в прошлом Мейвезер и Макгрегор провели поединок на профессиональном ринге. Флойд одержал досрочную победу в десятом раунде. Бойцам тогда удалось заработать крупные гонорары. Мейвезер себя позиционирует как самый успешный боксёр в истории с точки зрения маркетинга и продвижения. По словам Флойда, за годы карьеры он заработал более $ 1 млрд.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021