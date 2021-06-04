Розенстрайка и Сакаи не смогли развести на дуэли взглядов с первой попытки
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В ночь с 5 на 6 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 28. В его главном событии встретятся тяжеловесы Жаирзиньо Розенстрайк и Аугусто Сакаи. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания и битвы взглядов.
На последнем мероприятии между бойцами чувствовалось напряжении. Они буквально вплотную приблизились друг к другу. Более того, развести их с первой попытки не удалось.
Напомним, Розенстрайк проведёт первый поединок после поражения от французского бойца Сириля Гана. Сакаи выйдет в октагон впервые после досрочного поражения от Алистара Оверима. Напомним, что в карде предстоящего турнира также выступят Муслим Салихов и Роман Долидзе.
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