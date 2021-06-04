Фёдор Чудинов победил Либенберга и защитил титул по версии WBA Gold
Поделиться
В Санкт-Петербурге завершился вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретились обладатель титула по версии WBA Gold во втором среднем весе Фёдор Чудинов и южноафриканец Рино Либенберг.
Боксёры провели зрелищный поединок, который изобиловал яркими разменами. Россиянин действовал точнее. В девятом раунде Чудинову удалось отправить соперника в нокдаун, но Либенберг сумел подняться и достоял до перерыва. В чемпионских раундах боксёры продолжали действовать активно. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу спортсмену из России — 116:111, 119:108, 118:109.
Для Фёдора Чудинова этот поединок стал вторым в 2021 году. В феврале он решением судей победил экс-претендента на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе Айзека Чилембу.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 4 июня 2021
-
23:13
-
22:52
-
22:22
-
21:52
-
20:50
-
19:04
-
17:54
-
16:13
-
15:42
-
15:00
-
14:37
-
14:00
-
13:29
-
13:11
-
13:00
-
12:17
-
12:01
-
11:33
-
11:01
-
10:44
-
10:22
-
10:00
-
09:33
-
09:00
-
08:30
-
08:01
-
00:54
- 3 июня 2021
-
23:34
-
22:16
-
21:18
-
20:28
-
19:37
-
18:29
-
17:23
-
17:21
Партнерский контент
Рекомендуем вам