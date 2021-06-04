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Фёдор Чудинов победил Либенберга и защитил титул по версии WBA Gold

Фёдор Чудинов победил Либенберга и защитил титул по версии WBA Gold
Микаил Гусейнов
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В Санкт-Петербурге завершился вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретились обладатель титула по версии WBA Gold во втором среднем весе Фёдор Чудинов и южноафриканец Рино Либенберг.

Боксёры провели зрелищный поединок, который изобиловал яркими разменами. Россиянин действовал точнее. В девятом раунде Чудинову удалось отправить соперника в нокдаун, но Либенберг сумел подняться и достоял до перерыва. В чемпионских раундах боксёры продолжали действовать активно. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу спортсмену из России — 116:111, 119:108, 118:109.

Для Фёдора Чудинова этот поединок стал вторым в 2021 году. В феврале он решением судей победил экс-претендента на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе Айзека Чилембу.

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