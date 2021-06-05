Боец MMA рассказал, как футболист сборной России помог ему в драке

Боец лиги поединков на голых кулаках Top Dog Гаджи Наврузов рассказал, что во времена выступлений на профессиональном уровне за футбольный клуб «СКА-Хабаровск» он вместе с нынешним футболистом «Ахмата» и сборной России Андреем Семёновым победил в уличной драке.
«На улице, думаю, все дрались. С Андреем Семёновым опять же гуляли — дрались вдвоём, на нас там напали. В Хабаровске шли то ли из ресторана, то ли из кафе. Не помню точно, как всё было. Мы зацепились с какими-то ребятами. Их вроде больше было, четыре-пять человек. Произошла драка, мы их побили вдвоём.
Мы же спортсмены всё-таки. По-моему, в пылу борьбы у меня тапок с ноги слетел. Один, по-моему, не хотел драться. А троих мы положили. Спросите как-нибудь у Семёнова. Потом домой пришли довольные, подрались, два тигра», — приводит слова Наврузова «Спорт-экспресс».
- 5 июня 2021
-
00:50
- 4 июня 2021
-
23:13
-
22:52
-
22:22
-
21:52
-
20:50
-
19:04
-
17:54
-
16:13
-
15:42
-
15:00
-
14:37
-
14:00
-
13:29
-
13:11
-
13:00
-
12:17
-
12:01
-
11:33
-
11:01
-
10:44
-
10:22
-
10:00
-
09:33
-
09:00
-
08:30
-
08:01
-
00:54
- 3 июня 2021
-
23:34
-
22:16
-
21:18
-
20:28
-
19:37
-
18:29
-
17:23