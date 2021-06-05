Боец MMA рассказал, как футболист сборной России помог ему в драке

Боец лиги поединков на голых кулаках Top Dog Гаджи Наврузов рассказал, что во времена выступлений на профессиональном уровне за футбольный клуб «СКА-Хабаровск» он вместе с нынешним футболистом «Ахмата» и сборной России Андреем Семёновым победил в уличной драке.

«На улице, думаю, все дрались. С Андреем Семёновым опять же гуляли — дрались вдвоём, на нас там напали. В Хабаровске шли то ли из ресторана, то ли из кафе. Не помню точно, как всё было. Мы зацепились с какими-то ребятами. Их вроде больше было, четыре-пять человек. Произошла драка, мы их побили вдвоём.



Мы же спортсмены всё-таки. По-моему, в пылу борьбы у меня тапок с ноги слетел. Один, по-моему, не хотел драться. А троих мы положили. Спросите как-нибудь у Семёнова. Потом домой пришли довольные, подрались, два тигра», — приводит слова Наврузова «Спорт-экспресс».