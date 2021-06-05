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Коста отказался от поединка с Каннонье в августе, бойца заменит Гастелум

Коста отказался от поединка с Каннонье в августе, бойца заменит Гастелум
Кирилл Горбачинский
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Боец UFC среднего веса Пауло Коста отказался от поединка с Джаредом Каннонье на турнире UFC Fight Night 21 августа. Бой должен был возглавить кард вечера. Об этом в «Твиттере» сообщил журналист ESPN Бретт Окампо со ссылкой на собственные источники. Причина отказа не сообщается.

Известно, что Косту в главном событии вечера заменит американец Келвин Гастелум.

Коста (13-1) не дрался с тех пор, как проиграл в сентябре 2020 года Исраэлю Адесанье. Бразилец должен был встретиться с Робертом Уиттакером в апреле, но был вынужден отказаться от участия из-за медицинских проблем. Каннонье (13-5) проиграл Уиттакеру в октябре, поражение прервало серию побед Каннонье из трёх боёв.

Гастелум провёл свой последний бой в апреле, уступив единогласным решением Уиттакеру.

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