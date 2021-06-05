Магер нокаутировал Сагынтая в первом раунде турнира Brave CF 51. Результаты

В Минске прошёл турнир Brave CF 51 по смешанным единоборствам ММА. Главный бой Brave CF 51 между Лукасом Мартинсом из Бразилии и Марселем Грабински из Германии не состоялся из-за отказа Грабински по медицинским причинам.
В соглавном бою Brave CF 51 в Минске белорус Денис Магер (8-0) победил Рината Сагынтая (9-1) из Казахстана нокаутом в первом раунде.
Бой между Ибрагимом Наврузовым (Грузия) 5-1 и Мухаммадом Мокаевым (Великобритания) 4-0 признан несостоявшимся. После удара Мокаева в пах сопернику тот не смог продолжить поединок.
Вадим Ролич (Беларусь) 3-1 нокаутировал Курбоншо Джамолова (Таджикистан) 2-2.
Бахтовар Юнусов (Таджикистан) 5-0 победил техническим нокаутом во втором раунде Артёма Лукьянова (Беларусь) 4-1.
Бадмацырен Доржиев (Россия) 6-0 победил единогласным решением судей Алманбета Абдывасы Уулу (Кыргызстан) 9-5.
Абдул Карим Бадахши (Афганистан) 5-0 победил в первом раунде Айдемира Казбекова (Россия) 7-1.
Сэм Паттерсон (Англия) 7-1 победил Ильеса Джируна (Франция) 18-7 единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).
Вадим Куцый (Беларусь) 16-1 победил Данияра Абдибаева (Кыргызстан) 8-3 единогласным решением судей.
Роман Богатов (Россия) 12-1 победил Абдулмуталиба Гаирбекова (Россия) 15-3 единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
Владислав Новицкий (Беларусь) 9-4 проиграл раздельным решением Янису Геммури (Франция) 10-1.
Анастасия Феофанова (Россия) 8-1 победила Севде Турк (Турция) 4-1 удушающим приёмом в первом раунде.
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