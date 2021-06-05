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Хабиб Нурмагомедов: успех приходит с постоянством

Хабиб Нурмагомедов: успех приходит с постоянством
Микаил Гусейнов
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на своей странице в «Инстаграме» выложил фото с бойцом лиги Eagle FC Хабибом Набиевым. Судя по всему, экс-чемпион UFC провёл с представителем своей лиги спарринг-сессию, так как фото сделано в тренировочном зале.

«Объясняю младшему брату, что успех приходит с постоянством», — написал Нурмагомедов.

Соответствующий пост доступен на странице Хабиба в социальной сети.

Отметим, что Набиев последний раз появлялся в клетке на турнире Eagle FC 36, который прошёл в Казани 29 мая. Тогда представитель школы Нурмагомедова досрочно победил Максима Коротицкого. После этого профессиональный рекорд Набиева состоит из четырёх побед в четырёх встречах. При этом он всегда побеждал досрочно.

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