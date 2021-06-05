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Мойзес: все говорят, что Махачев будет драться за титул. Но сначала он должен пройти меня

Мойзес: все говорят, что Махачев будет драться за титул. Но сначала он должен пройти меня
Микаил Гусейнов
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Бразильский боец Тиаго Мойзес, который 17 июля встретится с Исламом Махачевым, отдал должное навыкам россиянина, но дал понять, что того ещё слишком рано записывать в претенденты на титул.

«Думаю, Махачев заслуживает всего того ажиотажа, который есть вокруг него. Он действительно хорош, это всесторонний боец с отличной борьбой, джиу-джитсу и высоким уровнем кардио. Так что он заслуживает всего этого. Но я готов с ним драться. Я также разносторонний боец, я хорош во всех компонентах, так что нас ждёт отличный поединок.

После победы над Махачевым я приближусь к борьбе за титул. Останется ещё несколько поединков. Все говорят о том, что Ислам будет драться за титул. Но сначала он должен пройти меня. Я не так прост, как все думают. Я собираюсь удивить многих людей», — приводит слова Мойзеса MMAJunkie.

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