Майк Тайсон: Флойд Мейвезер уничтожит Логана Пола

Легендарный боксёр Майк Тайсон поделился ожиданиями от поединка бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера с боксёром и видеоблогером Логаном Полом.



«Флойд Мейвезер уничтожит этого парня. Он по-прежнему остаётся в спортзале и никогда не теряет форму. Ему будет весело получить деньги за такой бой», — приводит слова Майка Тайсона Mirror.



Поединок Мейвезер — Пол будет неофициальным, так что судей за пределами ринга не будет. Таким образом, в этом поединке будет возможна только победа нокаутом.



44-летний Мейвезер начал боксёрскую карьеру в 1996 году. В последнем бою в августе 2017 года он победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, нокаутировав его в 10-м раунде.



26-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года, проиграв блогеру KSI раздельным решением судей. На канал Пола в YouTube подписано более 23 млн пользователей.

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