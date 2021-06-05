Майк Тайсон: Флойд Мейвезер уничтожит Логана Пола

Легендарный боксёр Майк Тайсон поделился ожиданиями от поединка бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера с боксёром и видеоблогером Логаном Полом.
«Флойд Мейвезер уничтожит этого парня. Он по-прежнему остаётся в спортзале и никогда не теряет форму. Ему будет весело получить деньги за такой бой», — приводит слова Майка Тайсона Mirror.
Поединок Мейвезер — Пол будет неофициальным, так что судей за пределами ринга не будет. Таким образом, в этом поединке будет возможна только победа нокаутом.
44-летний Мейвезер начал боксёрскую карьеру в 1996 году. В последнем бою в августе 2017 года он победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, нокаутировав его в 10-м раунде.
26-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года, проиграв блогеру KSI раздельным решением судей. На канал Пола в YouTube подписано более 23 млн пользователей.
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