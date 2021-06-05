Нейт Диаз: я сделал больше, чем кто-либо другой

Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз, выступающий в UFC в полусредней весовой категории, высказался о своих достижениях в преддверии поединка с Леоном Элвардсом, который состоится на турнире UFC 263 12 июня 2021 года.
«Я дерусь уже 10-15 лет. Я сделал всё это, дрался со всеми парнями. Я сделал больше и лучше, чем кто-либо другой. При этом я держу марку на протяжении всего пути. Словно триатлонист, с возрастом я становлюсь только лучше. Никто не был на вершине так долго, как я. В октагоне моя цель — показать, что я могу бить лучших из лучших. Если я не могу получить самый большой бой, то буду драться с лучшим доступным бойцом», — приводит слова Диаза BJPenn.
Последний поединок 36-летний Нейт Диаз провёл в ноябре 2019 года. Тогда он уступил Хорхе Масвидалю. Всего на его счету 20 побед и 12 поражений в смешанных единоборствах. Что касается Леона Эдвардса, то в марте 2021 года его бой с Белалом Мухаммадом признали несостоявшимся. Помимо этого, на его счету 18 побед и три поражения.
- 7 июня 2021
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