Хукер хочет подраться с Дариушем

Боец UFC Дэн Хукер выразил желание подраться с Бенеилом Дариушем.



«У меня такое ощущение, что Бенеил — как страшная девчонка на дискотеке, с которой никто не хочет танцевать. И я не пытаюсь его оскорбить. Я имею в виду, что он обладает самым большим арсеналом навыков в дивизионе. Мне кажется, он один из самых всесторонне развитых бойцов, но при этом у него не настолько громкое имя, как у других парней из топ-5.



Я бы с радостью подрался с ним. Знаю, прямо сейчас он идёт на впечатляющей победной серии, но я был бы рад возможности выйти в октагон и проверить себя против Бенеила. Несмотря на его высокий прыжок в рейтинге, не вижу человека, который бросил бы ему вызов. Так что, если он готов вернуться через пару месяцев, то я поднимаю руку в знак своего желания», — приводит слова Хукера Bloody Elbow.