Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Салихов единогласным решением победил Триналдо на турнире UFC

Салихов единогласным решением победил Триналдо на турнире UFC
Максим Лесовой
Комментарии

В ночь с 5 на 6 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 28. В рамках турнира российский боец Муслим Салихов встретился с бразильцем Франсиско Триналдо.

Победу в бою единогласным решением одержал Салихов. В третьем раунде бразилец попал ему пальцем в глаз, но россиянин сумел закончить поединок с фактически закрытым глазом.

В главном событии турнира встретятся тяжеловесы Жаирзиньо Розенстрайк и Аугусто Сакаи. Напомним, Розенстрайк проведёт первый поединок после поражения от французского бойца Сириля Гана. Сакаи выйдет в октагон впервые после досрочного поражения от Алистара Оверима.

Также в рамках турнира свой бой проведёт грузинский боец Роман Долидзе, который подерётся с Лауреано Старополи.

UFC 2021. UFC Fight Night 189, Лас-Вегас, США
Франсиско Триналдо - Муслим Салихов (W)
06 июня 2021, воскресенье. 01:10 МСК
Муслим Салихов
Окончено
UD
Франсиско Триналдо
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021