Салихов единогласным решением победил Триналдо на турнире UFC

В ночь с 5 на 6 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 28. В рамках турнира российский боец Муслим Салихов встретился с бразильцем Франсиско Триналдо.

Победу в бою единогласным решением одержал Салихов. В третьем раунде бразилец попал ему пальцем в глаз, но россиянин сумел закончить поединок с фактически закрытым глазом.

В главном событии турнира встретятся тяжеловесы Жаирзиньо Розенстрайк и Аугусто Сакаи. Напомним, Розенстрайк проведёт первый поединок после поражения от французского бойца Сириля Гана. Сакаи выйдет в октагон впервые после досрочного поражения от Алистара Оверима.

Также в рамках турнира свой бой проведёт грузинский боец Роман Долидзе, который подерётся с Лауреано Старополи.