Латифи раздельным решением судей победил Босера на UFC Вегас 28

В ночь с 5 на 6 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 28. В рамках турнира шведский боец Илир Латифи встретится с канадцем Таннером Босером.

Бой продлился все три раунда и закончился победой шведа раздельным решением судей.

Ранее россиянин Муслим Салихов победил бразильца Франсиско Триналдо.



В его главном событии встретятся тяжеловесы Жаирзиньо Розенстрайк и Аугусто Сакаи. Напомним, Розенстрайк проведёт первый поединок после поражения от французского бойца Сириля Гана. Сакаи выйдет в октагон впервые после досрочного поражения от Алистара Оверима.

Также в рамках турнира свой бой проведёт грузинский боец Роман Долидзе, который подерётся с Лауреано Старополи.