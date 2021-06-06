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Салихов вышел на второе место по длительности победной серии в полусреднем весе в UFC

Салихов вышел на второе место по длительности победной серии в полусреднем весе в UFC
Максим Лесовой
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Российский боец Муслим Салихов одержал пятую победу подряд в UFC и вышел на второе место по продолжительности победной серии в полусредней весовой категории, сообщается в «твиттере» UFC News.

Лидером по этому показателю является Камару Усман. На его счету 14 побед подряд.

На турнире UFC Вегас 28 Салихов встретился с бразильцем Франсиско Триналдо. Победу в бою единогласным решением одержал Салихов. В третьем раунде бразилец попал ему пальцем в глаз, но россиянин сумел закончить поединок с фактически закрытым глазом.

В главном событии турнира встретятся тяжеловесы Жаирзиньо Розенстрайк и Аугусто Сакаи. Напомним, Розенстрайк проведёт первый поединок после поражения от французского бойца Сириля Гана. Сакаи выйдет в октагон впервые после досрочного поражения от Алистара Оверима.

Также в рамках турнира свой бой проведёт грузинский боец Роман Долидзе, который подерётся с Лауреано Старополи.

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