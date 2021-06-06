Долидзе победил Старополи на UFC Вегас 28

В ночь с 5 на 6 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 28. В рамках турнира грузинский боец Роман Долидзе встретился с аргентинцем Лауреано Старополи.

Бой продлился все три раунда и завершился победой грузинского бойца единогласным решением судей. Для Долидзе эта победа стала девятой в смешанных единоборствах при одном поражении. Старополи потерпел четвёртое поражение. Также на его счету восемь побед в MMA.

В главном событии турнира встретятся тяжеловесы Жаирзиньо Розенстрайк и Аугусто Сакаи. Напомним, Розенстрайк проведёт первый поединок после поражения от французского бойца Сириля Гана. Сакаи выйдет в октагон впервые после досрочного поражения от Алистара Оверима.

Ранее россиянин Муслим Салихов победил бразильца Франсиско Триналдо.