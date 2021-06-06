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Розенстрайк техническим нокаутом за секунду до конца первого раунда победил Сакая

Розенстрайк техническим нокаутом за секунду до конца первого раунда победил Сакая
Максим Лесовой
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В ночь с 5 на 6 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 28. В главном событии турнира встретились тяжеловесы Жаирзиньо Розенстрайк и Аугусто Сакаи.

Бой завершился победой Розенстрайка за секунду до конца первого раунда после технического нокаута.

Напомним, Розенстрайк провёл первый поединок после поражения от французского бойца Сириля Гана. Сакаи вышел в октагон впервые после досрочного поражения от Алистара Оверима.

В соглавном бою турнира поляк Марчин Тыбура встретился с американцем Уолтом Харрисом. Также в рамках турнира россиянин Муслим Салихов победил бразильца Франсиско Триналдо, а грузин Роман Долидзе взял верх над Лауреано Старополи.

UFC 2021. UFC Fight Night 189, Лас-Вегас, США
Жаирзиньо Розенстрайк (W) - Аугусту Сакаи
06 июня 2021, воскресенье. 04:45 МСК
Жаирзиньо Розенстрайк
Окончено
TKO
Аугусту Сакаи
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