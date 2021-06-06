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Понциниббио и Баеза получили бонусы за лучший бой вечера на UFC Вегас 28

Понциниббио и Баеза получили бонусы за лучший бой вечера на UFC Вегас 28
Кирилл Горбачинский
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В ночь с 5 на 6 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 28.

Аргентинец Сантьяго Понциниббио и представитель США Мигель Баеза получили по $ 50 тыс. в виде бонусов за лучший бой вечера. Бой продлился все три раунда и закончился победой аргентинца единогласным решением судей. Для аргентинца эта победа стала 28-й в смешанных единоборствах. Также на его счету четыре поражения.

Напомним, в главном событии турнира встретились тяжеловесы Жаирзиньо Розенстрайк и Аугусто Сакаи. Бой завершился победой Розенстрайка за секунду до конца первого раунда после технического нокаута. Розенстрайк провёл первый поединок после поражения от французского бойца Сириля Гана. Сакаи вышел в октагон впервые после досрочного поражения от Алистара Оверима.

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