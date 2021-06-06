Флойд Мейвезер оказался на 15 кг легче Логана Пола

В Майами (штат Флорида, США) состоялась официальная процедура взвешивания участников боксёрского шоу, который возглавит 8-раундовый выставочный поединок между экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером (50-0, 27 KO) и популярным видеоблогером Логаном Полом.
По результатам взвешивания Флойд Мейвезер оказался на 15,4 кг легче Логана Пола — 70,3 кг (155 фунтов) против 85,7 кг (189.5 фунтов). Напомним, поединок Флойда Мейвезера с Логаном Полом состоится в ночь с 6 на 7 июня по московскому времени.
В андеркарде мероприятия пройдёт бой экс-чемпиона мира в первом среднем весе Джарретта Хёрда (24-1, 16 KO) с Луисом Ариасом (18-2-1, 9 KO), а также состоится очередное выступление бывшего обладателя титулов в двух дивизионах Баду Джека (23-3-3, 13 KO), который вместо провалившего допинг-тест Жана Паскаля встретится с непобеждённым венесуэльцем Дервином Колиной (15-0, 13 KOs).
- 7 июня 2021
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