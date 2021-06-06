Сехудо дал совет Макгрегору перед боем с Порье

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо дал совет экс-чемпиону лиги в двух весовых категориях Конору Макгрегору перед боем с бывшим временным чемпионом в лёгком весе Дастином Порье.

«Главное событие, Конор Макгрегор… Конор Мактаппер, простите, и Дастин Порье. Макгрегор не может просто продолжать давить людей стойкой из карате. Это та же причина, по которой я отошёл от неё. Хотя Даниэль Кормье говорил, что у меня лучшая стойка из карате в ММА, мне пришлось от неё отказаться, потому что она слишком опасна. Так что если бы я хотел дать ему совет, я бы сказал ему: „Продолжай использовать ту же стойку, но стань лучше на дистанции“.



Потому что люди теперь знают, что этот удар передней ногой существует. Этот удар по голени сделал успешными таких парней, как Джастин Гэтжи. По моему мнению, именно он положил этому начало. Но ты учишься на таких вещах и можешь приспособиться. Так ты развиваешься как боец», — приводит слова Сехудо BJ Penn.

Помимо этого, Сехудо обратился к ирландцу в «Твиттере»: «Посмотри на себя — ни пояса, ни золотой медали. Это за деньги не купишь, Мактаппер. Преклони колено».