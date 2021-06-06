Харитонов проведёт бой с Конго в Bellator этим летом, если получит допуск

Российский боец ММА Сергей Харитонов проведёт поединок с французом Чейком Конго в Bellator этим летом, если получит допуск по состоянию здоровья.

«Предложение о бое против Конго есть. Сергей выступит летом против него, если будет допуск», — цитирует представителя команды Харитонова ТАСС.

45-летний Конго занимает второе место в рейтинге тяжеловесов Bellator. За карьеру он провёл 44 боя в ММА, одержал 30 побед, потерпел 11 поражений, два боя завершились ничьей, а один был признан несостоявшимся.

40-летний Харитонов в 42 боях в ММА одержал 32 победы, потерпел восемь поражений, а ещё два поединка были признаны несостоявшимися. Последний бой Харитонов провёл в ноябре 2020 года, тогда он нокаутировал британца Оли Томпсона. Харитонов в последнее время восстанавливался после травм, полученных в результате драки с экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым.