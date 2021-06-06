Мейвезер: вес Пола не имеет значения. Вес не выигрывает бои

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер высказался о том, что он весит значительно меньше популярного видеоблогера Логана Пола, с которым ему предстоит провести бой с 6 на 7 июня мск.

«Это не имеет значения. Вес не выигрывает бои. У вас есть один тяжеловес, который весит 200 фунтов, и другой тяжеловес, который весит 260. Если парень, который весит 200, побеждает, мы не говорим: «О, это потому что он легче». Я не беспокоюсь об этом. Я не плачу, не жалуюсь. Просто выхожу и делаю то, что делаю», — приводит слова Мейвезера Boxing Scene.

По результатам взвешивания Мейвезер оказался на 15,4 кг легче Логана.

44-летний Мейвезер начал боксёрскую карьеру в 1996 году. В последнем бою в августе 2017 года он победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, нокаутировав его в 10-м раунде.

26-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года, проиграв блогеру KSI раздельным решением судей. На канал Пола в YouTube подписано более 23 млн пользователей.