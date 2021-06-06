Салихов высказался о победе в бою с Триналдо на UFC Вегас 28

Российский боец Муслим Салихов прокомментировал победу над бразильцем Франсиско Триналдо на турнире UFC Вегас 28, который состоялся в ночь с 5 на 6 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
«Ещё одна победа в копилке. Хвала всевышнему, что без серьёзных травм. Благодарю всех моих братьев, кто помогал готовиться к бою», — написал Салихов на своей странице в «Инстаграме».
Посмотреть фотографию можно на странице Муслима Салихова в «Инстаграме».
Салихов одержал победу единогласным решением судей. В третьем раунде бразилец попал ему пальцем в глаз, но россиянин сумел закончить поединок с фактически закрытым глазом. Россиянин одержал пятую победу подряд в UFC и вышел на второе место по продолжительности победной серии в полусредней весовой категории.
- 7 июня 2021
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