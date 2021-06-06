Пауло Коста подколол Логана Пола перед боем с Флойдом Мейвезером

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе Пауло Коста подколол видеоблогера Логана Пола перед боем с экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером.

«Желаю удачи Логану Полу. Это очень редкий шанс весело провести время и заработать миллионы за одну ночь», — написал Коста.

При этом боец опубликовал скриншоты из видео, на котором Коста нокаутировал Пола во время их совместной тренировки.

Посмотреть фотографию можно на странице Пауло Косты в «Инстаграме».

44-летний Мейвезер начал боксёрскую карьеру в 1996 году. В последнем бою в августе 2017 года он победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, нокаутировав его в 10-м раунде.

26-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года, проиграв блогеру KSI раздельным решением судей. На канал Пола в YouTube подписано более 23 млн пользователей.