Пауло Коста подколол Логана Пола перед боем с Флойдом Мейвезером

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе Пауло Коста подколол видеоблогера Логана Пола перед боем с экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером.
«Желаю удачи Логану Полу. Это очень редкий шанс весело провести время и заработать миллионы за одну ночь», — написал Коста.
При этом боец опубликовал скриншоты из видео, на котором Коста нокаутировал Пола во время их совместной тренировки.
Посмотреть фотографию можно на странице Пауло Косты в «Инстаграме».
44-летний Мейвезер начал боксёрскую карьеру в 1996 году. В последнем бою в августе 2017 года он победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, нокаутировав его в 10-м раунде.
26-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года, проиграв блогеру KSI раздельным решением судей. На канал Пола в YouTube подписано более 23 млн пользователей.
- 7 июня 2021
-
18:24
-
17:11
-
16:15
-
16:10
-
16:04
-
16:00
-
15:29
-
15:25
-
15:07
-
14:56
-
14:47
-
14:33
-
14:01
-
13:01
-
12:58
-
12:07
-
11:50
-
11:17
-
10:59
-
10:53
-
10:37
-
10:26
-
09:52
-
09:47
-
09:22
-
09:14
-
09:00
-
08:50
-
08:37
-
08:16
-
07:52
-
07:40
-
07:28
-
07:22
-
07:04