Салихов: Триналдо мне практически полпальца в глаз засунул

Боец UFC Муслим Салихов рассказал о травме, полученной в поединке с Франциско Триналдо. Бразилец в третьем раунде ткнул россиянину пальцем в глаз, что заставило Муслима брать паузу на восстановление.

«От тычка пальцем было неприятно, больно, но гематома образовалась, когда мы столкнулись головами в конце третьего раунда. UFC сказали ехать в больницу, я бы из-за синяка под глазом не поехал бы ни за что. Мне сделали снимок, КТ, покапали что-то, чтобы глаз открылся. Часа полтора-два я там провёл. Сейчас этим глазом вижу, я и в бою видел, в принципе, даже когда врач зашёл, спросил, готов ли я продолжать, я хотел побыстрее начать, потому что понимал, что соперник уставший. Не хотел, чтобы он восстановился до конца.

После меня в больницу приехал Илир Латифи, у него, видимо, тоже был тычок в глаз, плюс рука травмирована, и он даже сейчас мне писал, спрашивал, как здоровье, и говорил, что он по-прежнему одним глазом не видит. Это проблема — я ударник, например, я всегда, когда бью, кулак сжимаю, но, наверное, ребята, которые джиу-джитсу занимаются или чем-то таким, они растопыривают пальцы, хотя как можно с растопыренными пальцами бить? Он мне практически полпальца в глаз засунул — аж глаз назад ушёл, очень неприятно. Сначала темнота, мутно, потом постепенно начал видеть», — приводит слова Салихова «Матч ТВ».

Напомним, Салихов победил Триналдо единогласным решением судей. Это его пятый успех кряду.